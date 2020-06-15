В Грузии заявили о предотвращении убийства журналиста, обматерившего Путина

Георгий Габуния (фото - скриншот видео)

В Грузии готовили убийство журналиста Георгия Габуния, который год назад в прямом эфире на телевидении выступил с нецензурным обращением к президенту России Владимира Путина. Об этом сообщил генеральный директор телеканала Мтавари Ника Гварамия, передает Мтавари.

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Он заявил, что ликвидация Габуния якобы планировалась по приказу Рамзана Кадырова.

По словам Гварамия, в Тбилиси Габуния несколько месяцев был под наблюдением некоей спецгруппы – несколько человек следили за передвижениями журналиста, а потом в дело якобы должен был быть вовлечен наемный убийца.

"Контртеррористическая служба задержала гражданина России Васамбека Бадри Бокова, родившегося в Ингушетии..., 21 декабря 1982 года. Официальной причиной его ареста является не то, о чем вам нужно говорить сейчас. Насколько я знаю, его задержали по другим причинам. Украинским правоохранительным органам стало известно, что он планирует ликвидировать Георгия Габунию по приказу чеченского лидера Рамзана Кадырова", - сказал Гварамия, сославшись на источники в контртеррористической службе.

Гендиректор Мтавари призвал грузинские и украинские правоохранительные органы обнародовать как можно больше информации о планируемой ликвидации Габунии.

Отмечается, что гражданина России Васамбека Бокова, известного как Ахмед, задержали 12 июня в Тбилиси в ходе спецоперации по делу о фальсификации документов.

7 июля оскорбления в адрес Путина в прямом эфире Рустави-2 спровоцировали международный скандал, журналист был на два месяца отстранен от эфира.

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