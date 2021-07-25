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В Хорватии разбился автобус, 10 человек погибли

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2021, 15:44
В Хорватии разбился автобус, 10 человек погибли - Фото
Авария в Хорватии (Фото – Franjo Lepan, 24sata)

В Хорватии автобус попал в аварию, погибли 10 человек, не менее 45 пострадали. Об этом сообщает Associated Press.

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Авария произошла около 6:00 утра сегодня, 25 июля 2021 года (7:00 по киевскому времени), недалеко от города Славонски-Брод на шоссе между Загребом и сербской границей.

По сообщению полиции, у автобуса были номерные знаки Косово и он следовал из Германии в Приштину. Причина аварии неизвестна.

Автобус перевозил 67 пассажиров, включая детей, и двух водителей. 10 человек погибли, 45 пострадавших доставлены в больницу Славонски-Брода. По словам заведующего больницей Йосипа Самарджича, восемь человек получили серьезные травмы.

Министр здравоохранения Хорватии Вили Барош заявил, что среди пассажиров были 15 несовершеннолетних, и одна девочка получила серьезные травмы.

Журналисты отмечают, что шоссе, на котором произошла авария, является ключевой транспортной артерией в Хорватии, и летом загружено из-за туризма и иностранных рабочих, возвращающихся домой из Западной Европы.

Денис Юдин
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дтп авария автобус хорватия
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