В Хорватии разбился автобус, 10 человек погибли

В Хорватии автобус попал в аварию, погибли 10 человек, не менее 45 пострадали. Об этом сообщает Associated Press.

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Авария произошла около 6:00 утра сегодня, 25 июля 2021 года (7:00 по киевскому времени), недалеко от города Славонски-Брод на шоссе между Загребом и сербской границей.

По сообщению полиции, у автобуса были номерные знаки Косово и он следовал из Германии в Приштину. Причина аварии неизвестна.

Автобус перевозил 67 пассажиров, включая детей, и двух водителей. 10 человек погибли, 45 пострадавших доставлены в больницу Славонски-Брода. По словам заведующего больницей Йосипа Самарджича, восемь человек получили серьезные травмы.

Министр здравоохранения Хорватии Вили Барош заявил, что среди пассажиров были 15 несовершеннолетних, и одна девочка получила серьезные травмы.

Журналисты отмечают, что шоссе, на котором произошла авария, является ключевой транспортной артерией в Хорватии, и летом загружено из-за туризма и иностранных рабочих, возвращающихся домой из Западной Европы.

Вчера, 24 июля 2021 года, в результате ДТП в Польше пострадали 10 человек, семеро из них – украинцы.

Денис Юдин

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