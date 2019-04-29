В Индии 20 студентов покончили с собой из-за оценки на экзамене

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В индийском штате Телингани 20 студентов покончили с собой из-за плохих оценок на экзаменах, сообщает Fox News.

Как уточняется, почти 350 000 из миллиона студентов получили плохие оценки во время экзаменов.

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Их родители подозревают, что плохие результаты вызваны ошибкой в программном обеспечении, которое обрабатывает тесты. После уличных протестов, которые поддержали политические партии, власти согласились перепроверить все тесты с неудовлетворительными результатами.

СМИ стало известно, что одна студентка по имени Сириша завалила тест по биологии, после чего подожгла себя в своем доме.

Власти призывают студентов, которые не сдали экзамены, не совершать самоубийств, добавив, что провал экзамена – не означает конец жизни.

28 апреля сообщалось, что в Индонезии во время выборов и в следующие 10 дней, когда шел подсчет голосов от переутомления умерли 272 сотрудника избирательных комиссий.