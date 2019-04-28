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28.04.2019, 18:27

В Индонезии от переутомления умерли члены избирательных комиссий

В Индонезии от переутомления умерли члены избирательных комиссий - Фото
Фото: ЕРА

Еще 1878 сотрудников заболели, работая на выборах, которые признали самыми сложными в мире

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В Индонезии во время выборов и в следующие 10 дней, когда шел подсчет голосов от переутомления умерли 272 сотрудника избирательных комиссий. Об этом сообщил спикер центральной избирательной комиссии страны, передает Deutsche Welle.

Еще 1878 сотрудников заболели.

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Выборы прошли 17 апреля и считаются "самыми сложными в мире", поскольку были беспрецедентно массовыми: участие приняли 80% избирателей из 193 миллионов граждан, имеющих право голосовать. Избирались президент, депутаты двухпалатного конгресса, а также члены региональных и местных законодательных органов.

Каждый избиратель заполнял пять бюллетеней. Всего было 800 тыс избирательных участков. Голоса считались вручную.

Министерство здравоохранения Индонезии призвало медучреждения предоставлять максимальную помощь больным сотрудникам комиссий, а Минфин работает над выделением компенсаций семьям погибших.

Ранее сегодня сообщалось, что в Испании проходят досрочные парламентские выборы, на которых явка избирателей побила рекорд с 1993 года.

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Теги: выборы, индонезия
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