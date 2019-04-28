В Индонезии от переутомления умерли члены избирательных комиссий

Фото: ЕРА

В Индонезии во время выборов и в следующие 10 дней, когда шел подсчет голосов от переутомления умерли 272 сотрудника избирательных комиссий. Об этом сообщил спикер центральной избирательной комиссии страны, передает Deutsche Welle.

Еще 1878 сотрудников заболели.

Реклама

Выборы прошли 17 апреля и считаются "самыми сложными в мире", поскольку были беспрецедентно массовыми: участие приняли 80% избирателей из 193 миллионов граждан, имеющих право голосовать. Избирались президент, депутаты двухпалатного конгресса, а также члены региональных и местных законодательных органов.

Каждый избиратель заполнял пять бюллетеней. Всего было 800 тыс избирательных участков. Голоса считались вручную.

Министерство здравоохранения Индонезии призвало медучреждения предоставлять максимальную помощь больным сотрудникам комиссий, а Минфин работает над выделением компенсаций семьям погибших.

Ранее сегодня сообщалось, что в Испании проходят досрочные парламентские выборы, на которых явка избирателей побила рекорд с 1993 года.