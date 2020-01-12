В Индии из-за угрозы взрыва самолет совершил экстренную посадку

Лайнер авиакомпании Air Asia, летевший из Калькутты в Мумбаи, был вынужден совершить экстренную посадку из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает Hindustan Times.
После 40 минут полета 25-летняя Мохини Мондол вручила члену экипажа записку, которую попросила передать пилоту. В записке говорилось, что к ее телу привязаны бомбы, и она может взорвать их в любой момент.
По ее требованию лайнер вернулся в Калькутту, где Мондол была арестована. Бомбы при ней не нашли. Полиция выясняет мотивы ее действий.
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