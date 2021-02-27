В Индии петух убил своего хозяина, пытаясь сбежать с незаконного петушиного боя
В деревне штата Телингана во время незаконного боя один из петухов попытался сбежать с мероприятия и в процессе ранил своего хозяина, который намеревался не дать ему этого сделать. Об этом сообщает BBC.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Для участия в боях птицам привязывают к лапам металлические шпоры в виде заточенных лезвий. Сообщается, что петух ранил своего хозяина 7-сантиметровых лезвием в пах. Мужчина скончался по дороге в больницу от потери крови.
Полиция разыскивает еще 15 участников незаконного мероприятия. Петух пока содержится в полицейском участке, позже он будет предъявлен в суде в качестве доказательства.
Петушиные бои были объявлены вне закона в Индии в 1960 году, но они все еще проводятся в сельских районах, таких как Телингана. В частности бои проводят во время индуистского фестиваля Санкранти.
Это не первый случай в Индии, когда петух убивает своего хозяина. В прошлом году мужчина в Андхра-Прадеше умер от ранения лезвием в шею.
В октябре 2020 года на Филиппинах петух перерезал артерию на бедре полицейскому во время рейда против незаконных боев. Правоохранитель скончался от потери крови.
Комментарии