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04.01.2019, 22:16

В Индии третья женщина вошла в храм, протесты не утихают

В Индии третья женщина вошла в храм, протесты не утихают - Фото
Фото: EPA

Храм Айяппана посетила 46-летняя паломница из Шри-Ланки

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В индийском штате Керала третья женщина смогла помолиться в индуистском храме бога Айяппана, куда веками не пускали женщин детородного возраста. 46-летняя паломница из Шри-Ланки посетила святыню в ночь на 4 января. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местную полицию.

Консервативные индуисты в Керале продолжили протестовать против открытия храма для женщин. С начала протестов полиция арестовала 1369 человек, еще 717 человек находятся в следственных изоляторах. Один человек погиб во время столкновений.

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2 января две женщины под охраной полиции впервые в истории вошли в храм Айяппана. В штате Керала вспыхнули масштабные протесты и столкновения между сторонниками и противниками отмены запрета на вход для женщин. В настоящее время обеих паломниц прячет и охраняет полиция, чтобы защитить от возможного насилия со стороны консерваторов.

В сентябре 2018 года Верховный суд Индии принял историческое решение, позволив всем женщинам вход в храм Айяппана. Ранее туда на протяжении столетий не пускали женщин в возрасте от 10 до 50 лет. Согласно с индуистскими верованиями, бог Айяппана - девственник, поэтому считалось, что посетительницы могут "соблазнить" его.

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Теги: Индия, храм, индуизм
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