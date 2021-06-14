В Индии умер самый "семейный" мужчина. У него было 38 жен, 89 детей и 36 внуков: фото

В индийском штате Мизорам умер глава религиозной секты, практикующей полигамию – у Зионы Чана было несколько десятков жен, детей и внуков. На сегодняшний день это самая многодетная семья в мире, пишет BBC.

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Живет семейство в четырехэтажном доме на 22 комнаты, в некоторых из которых стоит по девять-десять кроватей. За один ужин они съедают 60 кг картошки или 50 кг риса и 30 куриц. Движение, которое было основано дедом Чана, поощряет многоженство – все члены общины вольны брать себе столько жен, сколько захотят.

В последние годы лидер секты страдал гипертонией и диабетом, что приблизило его смерть. Умер Чан в возрасте 76 лет в больнице.

В 2019 году в Украине Кабмин утвердил доплаты многодетным семьям.

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Дарья Мостовая

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