В Индии запретили фильм о премьере накануне выборов

Нарендра Моди (фото - ЕРА)

В Индии Избирательная комиссия запретила прокат фильма о жизни премьер-министра страны Нарендра Моди накануне выборов, так как это создает "серьезную угрозу" обеспечению равных условий кандидатам. Об этом сообщает ВВС.

Комиссия считает, что фильм "может создать впечатление правдивости содержания", поэтому его нельзя демонстрировать ни на электронном носителе, ни в кинотеатрах.

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Также должны быть удалены постеры и другая реклама фильма, которая содержит изображения кандидатов.

Агентство отмечает, что решение запретить фильм принято, несмотря на то, что индийская цензура одобрила выпуск фильма только с "четырьмя или пятью незначительными замечаниями".

В партии Бхаратия джаната, лидером которой является Нарендра Моди, заявили, что не участвовали в съемках. Вместе с тем актер, исполнивший главную роль, Вивек Оберой - известный сторонник действующего премьера.

В Украине с 2015 года на телеканале 1+1 демонстрируется сериал производства студии нынешнего кандидата в президенты Владимира Зеленского, в котором он играет президента Украины по фамилии Голобородько. Показ сериала не прекращался и во время подготовки к выборам. Многие эксперты считают, что именно этот фильм обеспечил рейтинг Зеленскому.