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В Индонезии людей пугают "призраками", чтобы те сидели дома на карантине – фото

В Индонезии людей пугают "призраками", чтобы те сидели дома на карантине – фото - Фото
Фото: twitter.com/WARGA TERDAMPAK
13.04.2020, 13:20

В индонезийской деревне Кепух для борьбы с нарушителями карантина в период эпидемии коронавируса привлекли добровольцев, переодетых в привидения

В деревне Кепух на острове Ява в Индонезии полиция решила использовать суеверия местных и привлечь для патрулирования улиц в период карантина переодетую в "призраков" молодежь. Жители поселка верят в духов умерших, и "привидения" должны заставить их оставаться дома во время эпидемии, считали власти. Об этом пишет Reuters.

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Полицейские рассчитывали, что "призраки" будут производить пугающее впечатление и люди станут соблюдать карантин, опасаясь выходить из дома в темное время суток. Но в первые дни эксперимента происходил обратный эффект - местные массово выбегали на улицу, чтобы посмотреть на "привидения".

Спустя несколько дней, когда количество "призраков" увеличилось и они стали неожиданно появляться в самых разных местах, "выпрыгивая на прохожих", людей на улицах стало намного меньше, сообщает издание. По словам главы деревни Прияди, местным жителям "не хватает знаний о коронавирусе", поэтому им "сложно понять, почему они должны постоянно оставаться дома".

По народным индонезийским поверьям призраки, завернутые в белые погребальные саваны - "поконги" - символизируют души умерших, оставшиеся в телах покойников. Если по каким-то причинам душа индонезийца после смерти не может покинуть тело, умерший превращается в "поконга" и бродит по миру в поисках покоя.

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Дарья Мостовая
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индонезия призрак карантин суеверие коронавирус COVID-19
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