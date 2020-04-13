В Индонезии людей пугают "призраками", чтобы те сидели дома на карантине – фото

Фото: twitter.com/WARGA TERDAMPAK

В деревне Кепух на острове Ява в Индонезии полиция решила использовать суеверия местных и привлечь для патрулирования улиц в период карантина переодетую в "призраков" молодежь. Жители поселка верят в духов умерших, и "привидения" должны заставить их оставаться дома во время эпидемии, считали власти. Об этом пишет Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Полицейские рассчитывали, что "призраки" будут производить пугающее впечатление и люди станут соблюдать карантин, опасаясь выходить из дома в темное время суток. Но в первые дни эксперимента происходил обратный эффект - местные массово выбегали на улицу, чтобы посмотреть на "привидения".

Спустя несколько дней, когда количество "призраков" увеличилось и они стали неожиданно появляться в самых разных местах, "выпрыгивая на прохожих", людей на улицах стало намного меньше, сообщает издание. По словам главы деревни Прияди, местным жителям "не хватает знаний о коронавирусе", поэтому им "сложно понять, почему они должны постоянно оставаться дома".

По народным индонезийским поверьям призраки, завернутые в белые погребальные саваны - "поконги" - символизируют души умерших, оставшиеся в телах покойников. Если по каким-то причинам душа индонезийца после смерти не может покинуть тело, умерший превращается в "поконга" и бродит по миру в поисках покоя.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

22 марта 2020 года в Украине ввели совместное патрулирование нарядов Военной службы правопорядка, полиции и Нацгвардии - Минобороны.

С 6 апреля защитные маски стало обязательным носить на улице и рядом с домом - КГГА.

Читайте также: В Тунисе начали использовать роботов для патрулирования улиц во время карантина: видео