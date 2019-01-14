В Instagram яйцо лайкнули 25 млн раз: обновлен мировой рекорд

Instagram (unsplash.com)

В Instagram обновлен рекорд по количеству лайков на одном посте: пальма первенства перешла от фото в день рождения американской модели Кайли Дженнер к яйцу.

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В описании автор поста просто призвал пользователей Instagram побить рекорд Дженнер в 18 млн лайков. Как ни странно, флешмоб пришелся по душе огромному количеству людей и за 10 дней яйцо собрало на 7 млн больше лайков, чем фото американской модели.

Сама Дженнер отреагировала на событие:

Ранее рекорд по количеству собранных на одном посте лайков также устанавлвали Джастин Бибер и ныне покойный американский рэпер XXX Tentacion.

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