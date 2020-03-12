В Ираке атакована база коалиции США, трое погибших

База Таджи (Фото - Gary Ramage - EPA)

Один британский и двое американских военнослужащих погибли вчера, 11 марта, в результате ракетного обстрела военной базы коалиционных сил в Ираке на севере Багдада. Об этом сообщает New York Times.

По сообщениям источников издания, по базе Таджи было выпущено 30 ракет из системы залпового огня, 18 взорвались на территории базы.

В результате обстрела погибли двое американских военных и один британский, 12 военнослужащих из разных стран получили ранения.

В нескольких милях от базы иракские военные обнаружили оснащенный системой залпового огня грузовик. Ответственность за атаку пока что никто на себя не взял.

В Пентагоне и Белом доме пока что не прокомментировали атаку.

3 января 2020-го США нанесли авиаудар в Багдаде, убив командующего силами спецназа КСИР Касема Сулеймани.

В ночь с 7 на 8 января армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по объектам США и международной коалиции в Ираке.

Вчера Конгресс США принял резолюцию, по которой президент США Дональд Трамп не может использовать войска против Ирана. Ожидается, что Трамп наложит на нее вето.

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