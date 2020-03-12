В Ираке атакована база коалиции США, трое погибших

Один британский и двое американских военнослужащих погибли вчера, 11 марта, в результате ракетного обстрела военной базы коалиционных сил в Ираке на севере Багдада. Об этом сообщает New York Times.
По сообщениям источников издания, по базе Таджи было выпущено 30 ракет из системы залпового огня, 18 взорвались на территории базы.
В результате обстрела погибли двое американских военных и один британский, 12 военнослужащих из разных стран получили ранения.
В нескольких милях от базы иракские военные обнаружили оснащенный системой залпового огня грузовик. Ответственность за атаку пока что никто на себя не взял.
В Пентагоне и Белом доме пока что не прокомментировали атаку.
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