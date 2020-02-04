Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Иране приговорили к казни предполагаемого агента ЦРУ

В Иране приговорили к казни предполагаемого агента ЦРУ - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
04.02.2020, 11:49

Иранец был обвинен в шпионаже в пользу США

В Иране приговорили предполагаемого агента ЦРУ к смертной казни. Об этом пишет DW.

Верховный суд Ирана подтвердил смертный приговор иранцу, обвиняемому в шпионаже в пользу американской разведки. Амир Рахимпур был признан виновным в передаче ЦРУ информации о ядерной программе Ирана.

Представитель судебной власти Голамхоссейн Эсмаили сказал, что этот человек будет "казнен в ближайшее время". По его словам, Рахимпур, был шпионом ЦРУ и получил большую зарплату.

Два других предполагаемых шпиона были приговорены к 15 годам тюремного заключения. Национальность этих подозреваемых не была обнародована, но Эсмаили сказал, что они были сотрудниками благотворительного учреждения.

  • 22 января Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что Иран никогда не стремился обладать ядерным оружием, вне зависимости от того, участвует он в ядерной сделке или нет

Читайте также: В Сирии боевики ИГ устроили массовую казнь в амфитеатре Пальмиры

Еще по теме
Напишите нам
Иран цру смертная казнь
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 