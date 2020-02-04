В Иране приговорили к казни предполагаемого агента ЦРУ

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В Иране приговорили предполагаемого агента ЦРУ к смертной казни. Об этом пишет DW.

Верховный суд Ирана подтвердил смертный приговор иранцу, обвиняемому в шпионаже в пользу американской разведки. Амир Рахимпур был признан виновным в передаче ЦРУ информации о ядерной программе Ирана.

Представитель судебной власти Голамхоссейн Эсмаили сказал, что этот человек будет "казнен в ближайшее время". По его словам, Рахимпур, был шпионом ЦРУ и получил большую зарплату.

Два других предполагаемых шпиона были приговорены к 15 годам тюремного заключения. Национальность этих подозреваемых не была обнародована, но Эсмаили сказал, что они были сотрудниками благотворительного учреждения.

22 января Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что Иран никогда не стремился обладать ядерным оружием, вне зависимости от того, участвует он в ядерной сделке или нет

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