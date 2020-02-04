В Иране приговорили к казни предполагаемого агента ЦРУ

В Иране приговорили предполагаемого агента ЦРУ к смертной казни. Об этом пишет DW.
Верховный суд Ирана подтвердил смертный приговор иранцу, обвиняемому в шпионаже в пользу американской разведки. Амир Рахимпур был признан виновным в передаче ЦРУ информации о ядерной программе Ирана.
Представитель судебной власти Голамхоссейн Эсмаили сказал, что этот человек будет "казнен в ближайшее время". По его словам, Рахимпур, был шпионом ЦРУ и получил большую зарплату.
Два других предполагаемых шпиона были приговорены к 15 годам тюремного заключения. Национальность этих подозреваемых не была обнародована, но Эсмаили сказал, что они были сотрудниками благотворительного учреждения.
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