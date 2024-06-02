В Исландии избрали нового президента, явка была рекордной за 18 лет

На выборах в Исландии победила 55-летняя предпринимательница Халла Томасдоттир, Зеленский уже поздравил ее

Галла Томасдоттир (Фото - Instagram президента Исландии)

На президентских выборах в Исландии победила 55-летняя предпринимательница Халла Томасдоттир. Об этом сообщила исландская национальная организация общественного вещания RUV.

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Во второй половине дня 2 июня Национальная избирательная комиссия обнародовала официальные и подтвержденные результаты президентских выборов. Явка избирателей составила 80,8%, это самый большой показатель с 1996 года.

Халла Томасдоттир получила 33,9% голосов. Также включены недействительные бюллетени. Если их отнять, Томасдоттир получила 34,1% голосов.

Предпринимательница обошла своего оппонента – бывшего премьера Катрин Якобсдоттир, ушедшую в отставку в апреле, чтобы баллотироваться на пост президента. Она набрала 25% голосов.

Президент Владимир Зеленский поздравил Томасдоттир с победой на выборах в Исландии: "Ценю ее решительную поддержку Украины и рассчитываю на совместную работу по укреплению украинско-исландского партнерства, а также обеспечению справедливого и длительного мира в Европе и за ее пределами".