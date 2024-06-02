В Исландии избрали нового президента, явка была рекордной за 18 лет
На президентских выборах в Исландии победила 55-летняя предпринимательница Халла Томасдоттир. Об этом сообщила исландская национальная организация общественного вещания RUV.
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Во второй половине дня 2 июня Национальная избирательная комиссия обнародовала официальные и подтвержденные результаты президентских выборов. Явка избирателей составила 80,8%, это самый большой показатель с 1996 года.
Халла Томасдоттир получила 33,9% голосов. Также включены недействительные бюллетени. Если их отнять, Томасдоттир получила 34,1% голосов.
Предпринимательница обошла своего оппонента – бывшего премьера Катрин Якобсдоттир, ушедшую в отставку в апреле, чтобы баллотироваться на пост президента. Она набрала 25% голосов.
Президент Владимир Зеленский поздравил Томасдоттир с победой на выборах в Исландии: "Ценю ее решительную поддержку Украины и рассчитываю на совместную работу по укреплению украинско-исландского партнерства, а также обеспечению справедливого и длительного мира в Европе и за ее пределами".
- 30 апреля парламент Исландии одобрил долгосрочную поддержку Украины до 2028 года.
- 31 мая Украина подписала соглашения о безопасности сразу с тремя странами: Швецией, Исландией и Норвегией. Соглашение с Исландией предусматривает, что в течение 2024–2028 годов страна будет ежегодно выделять минимум $30 млн на помощь Украине. Поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения, то есть 10 лет.