Парламент Ісландії схвалив довгострокову підтримку України до 2028 року

Будівля парламенту Ісландії (Фото: парламент Ісландії)

Парламент Ісландії схвалив резолюцію про довгострокову підтримку України на період 2024-2028 років. Про це повідомили в пресслужбі ісландського уряду.

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Запропонована міністеркою закордонних справ Ісландії Тордіс Кольбрун Рейкфорд Гільфадоттір резолюція щодо підтримки України була схвалена переважною більшістю депутатів парламенту країни.

За словами ісландської дипломатки, допомога Україні є найважливішим питанням безпеки, яке стоїть перед Ісландією та Європою. Довгострокова допомога Україні буде спрямована на підтримку незалежності, суверенітету, кордонів, безпеки цивільного населення, гуманітарної допомоги та відновлювальних робіт у державі.

"Міжнародна правова система, на якій ґрунтується наша безпека і рівень життя, опинилася під загрозою через брутальне вторгнення Росії в Україну. Тому ми повинні зробити свій внесок у захист України рішучим і конкретним чином", – сказала міністерка.

У сферах, охоплених політикою, підтримка України з боку Ісландії повинна бути зрівнянною за обсягом із підтримкою інших північних країн, йдеться у повідомленні уряду.

В уряді Ісландії також нагадали, що підготовка довгострокової підтримки України розпочалась 10 жовтня 2023 року. А сама пропозиція щодо ухвалення резолюції була представлена парламенту 12 березня 2022 року прем'єр-міністром держави Б’ярні Бенедіктссоном.

25 березня уряд Ісландії оголосив, що виділить 2 млн євро на артснаряди для України в межах чеської ініціативи.

26 березня глава МЗС Чехії Ліпавський сказав, що у межах чеської ініціативи Київ потенційно може отримати 1,5 млн боєприпасів.

16 квітня чеський президент Павел заявив, що чеська ініціатива набирає обертів, зокрема й через "усвідомлення певного боргу щодо обіцяної підтримки України".

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