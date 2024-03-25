Ісландія приєднується до чеської ініціативи: дасть 2 млн євро на снаряди для ЗСУ

Ще близько пів мільйона євро країна інвестує в закупівлю обладнання для жінок в українській армії

Артилерійські снаряди (Фото: EPA)

Ісландія підтримала ініціативу Чехії із забезпечення артилерійськими снарядами українських військових – країна виділить 2 млн євро. Про це повідомив ісландський уряд.

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"Боєприпасів не вистачало, й Чехія у співпраці з основними країнами-партнерами Ісландії взяла на себе зобов’язання забезпечити боєприпасами артилерію України, яка відіграє ключову роль в обороні країни. Передбачається, що на проєкт Ісландія витратить близько 2 млн євро", – йдеться в повідомленні.

В уряді Ісландії зазначили: окрім цього, країна підтримає закупівлю обладнання для жінок в ЗСУ та пропонує забезпечити військовослужбовиць уніформою, бронежилетами, медичними та гігієнічними засобами. На це Ісландія виділить 75 млн ісландських крон, що становить близько пів мільйона євро.

Міністр закордонних справ Ісландії Б'ярні Бенедіктссон вважає, що, підтримуючи Україну, країна робить внесок "не лише в захист українського народу, але й у міжнародне право в ширшому контексті та власні інтереси безпеки".

17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що знайшов для України 800 000 снарядів, які можна придбати та доставити в Україну протягом кількох тижнів, якщо буде знайдено фінансування.

На 8 березня Чехії вдалося зібрати достатньо грошей для закупівлі перших 300 000 артснарядів.

13 березня радник прем'єр-міністра Чехії повідомив, що артснаряди, закуплені за чеською ініціативою, ймовірно, почнуть поставляти до України на початку літа.

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