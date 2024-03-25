Исландия присоединяется к чешской инициативе: даст 2 млн евро на снаряды для ВСУ

Еще около полумиллиона евро страна инвестирует в закупку снаряжения для женщин в украинской армии

Артиллерийские снаряды (Фото: EPA)

Исландия поддержала инициативу Чехии об обеспечении артиллерийскими снарядами украинских военных – страна выделит 2 млн евро. Об этом сообщило исландское правительство.

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"Боеприпасов не хватало, и Чехия в сотрудничестве с основными странами-партнерами Исландии обязалась обеспечить боеприпасами артиллерию Украины, которая играет ключевую роль в обороне страны. Предполагается, что на проект Исландия потратит около 2 млн евро", — говорится в сообщении.

В правительстве Исландии отметили: кроме того, страна поддержит закупку снаряжения для женщин в ВСУ и предлагает обеспечить военнослужащих униформой, бронежилетами, медицинскими и гигиеническими средствами. На это Исландия выделит 75 млн исландских крон, что составляет около полумиллиона евро.

Министр иностранных дел Исландии Бьярни Бенедиктссон считает, что, поддерживая Украину, страна вносит вклад "не только в защиту украинского народа, но и в международное право в более широком контексте и в собственные интересы безопасности".

17 февраля президент Чехии Петр Павел заявил, что нашел для Украины 800 000 снарядов, которые можно приобрести и доставить в Украину в течение нескольких недель, если будет найдено финансирование.

К 8 марта Чехии удалось собрать достаточно денег для закупки первых 300 000 артснарядов.

13 марта советник премьер-министра Чехии сообщил, что артснаряды, закупленные по чешской инициативе, вероятно, начнут поставлять в Украину в начале лета.

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