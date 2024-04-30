Парламент Исландии одобрил долгосрочную поддержку Украины до 2028 года

Здание парламента Исландии (Фото: парламент Исландии)

Парламент Исландии одобрил резолюцию о долгосрочной поддержке Украины на период 2024-2028 годов. Об этом сообщили в пресс-службе исландского правительства.

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Предложенная министром иностранных дел Исландии Тордис Кольбрун Рейкфорд Гильфадоттир резолюция о поддержке Украины была одобрена подавляющим большинством депутатов парламента страны.

По словам исландского дипломата, помощь Украине является важнейшим вопросом безопасности, который стоит перед Исландией и Европой. Долгосрочная помощь Украине будет направлена на поддержку независимости, суверенитета, границ, безопасности гражданского населения, гуманитарной помощи и восстановительных работ в государстве.

"Международная правовая система, на которой основывается наша безопасность и уровень жизни, оказалась под угрозой из-за грубого вторжения России в Украину. Поэтому мы должны внести свой вклад в защиту Украины решительным и конкретным образом", – сказала министр.

В сферах, охваченных политикой, поддержка Украины со стороны Исландии должна быть сравнима по объему с поддержкой других северных стран, говорится в сообщении правительства.

В правительстве Исландии также напомнили, что подготовка долгосрочной поддержки Украины началась 10 октября 2023 года. А само предложение о принятии резолюции было представлено парламенту 12 марта 2022 года премьер-министром государства Бьярни Бенедиктссоном.

25 марта правительство Исландии объявило, что выделит 2 млн евро на артснаряды для Украины в рамках чешской инициативы.

26 марта глава МИД Чехии Липовский сказал, что в рамках чешской инициативы Киев потенциально может получить 1,5 млн боеприпасов.

16 апреля чешский президент Павел заявил, что чешская инициатива набирает обороты, в частности, и из-за "осознания определенного долга по обещанной поддержке Украины".

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