В Ісландії обрано нову президентку, явка була рекордною за 28 років
На президентських виборах в Ісландії перемогла 55-річна підприємиця Галла Томасдоттір. Про це повідомила ісландська національна організація суспільного мовлення RUV.
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У другій половині дня 2 червня Національна виборча комісія оприлюднила офіційні та підтверджені результати президентських виборів. Явка виборців склала 80,8%, це найбільший показник з 1996 року.
Галла Томасдоттір отримала 33,9% голосів. Також включено недійсні бюлетені. Якщо їх відняти, Томасдоттір має 34,1% голосів.
Підприємиця обійшла свою опонентку – колишню прем’єрку Катрін Якобсдоттір, яка пішла у відставку в квітні, щоб балотуватися на пост президента. Вона набрала 25% голосів.
Президент Володимир Зеленький привітав Томасдоттір з перемогою на виборах в Ісландії: "Ціную її рішучу підтримку України і розраховую на спільну роботу над зміцненням українсько-ісландського партнерства, а також над забезпеченням справедливого і тривалого миру в Європі та за її межами".
- 30 квітня парламент Ісландії схвалив довгострокову підтримку України до 2028 року.
- 31 травня Україна підписала безпекові угоди одразу з трьома країнами: Швецією, Ісландією і Норвегією. Угода із Ісландією передбачає, що протягом 2024–2028 років країна щороку виділятиме щонайменше $30 млн на допомогу Україні. Підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди, тобто 10 років.