В Ісландії обрано нову президентку, явка була рекордною за 28 років

На виборах в Ісландії перемогла 55-річна підприємиця Галла Томасдоттір, Зеленський вже привітав її

Галла Томасдоттір (Фото - Instagram президентки Ісландії)

На президентських виборах в Ісландії перемогла 55-річна підприємиця Галла Томасдоттір. Про це повідомила ісландська національна організація суспільного мовлення RUV.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

У другій половині дня 2 червня Національна виборча комісія оприлюднила офіційні та підтверджені результати президентських виборів. Явка виборців склала 80,8%, це найбільший показник з 1996 року.

Галла Томасдоттір отримала 33,9% голосів. Також включено недійсні бюлетені. Якщо їх відняти, Томасдоттір має 34,1% голосів.

Підприємиця обійшла свою опонентку – колишню прем’єрку Катрін Якобсдоттір, яка пішла у відставку в квітні, щоб балотуватися на пост президента. Вона набрала 25% голосів.

Президент Володимир Зеленький привітав Томасдоттір з перемогою на виборах в Ісландії: "Ціную її рішучу підтримку України і розраховую на спільну роботу над зміцненням українсько-ісландського партнерства, а також над забезпеченням справедливого і тривалого миру в Європі та за її межами".