Третя за день: слідом за Швецією Україна уклала безпекові угоди з Ісландією і Норвегією
31 травня Україна підписала безпекові угоди одразу з трьома країнами: Швецією, Ісландією і Норвегією. Документи з лідерами держав підписав президент Володимир Зеленський, на сайті Офісу президента опубліковані тексти.
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В угоді з Ісландією йдеться, що протягом 2024–2028 років країна щороку виділятиме щонайменше $30 млн на допомогу Україні. Підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди, тобто 10 років. Ісландія також готова фінансувати, закуповувати й постачати оборонні матеріали й спорядження, а також співпрацювати з Україною у сфері розвитку оборонної промисловості.
В Офісі президента зазначили, що унікальність угоди полягає в тому, що Ісландія зобов’язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками. Крім того, Ісландія приділятиме особливу увагу підтримці й спорядженню жінок у Збройних Силах України.
Згідно з угодою, Ісландія буде підтримувати українську формулу миру, санкції проти Росії, відшкодування збитків і притягнення агресора до відповідальності. Також у документі йдеться про зміцнення соціальної та цивільної інфраструктури, зокрема у сфері освіти й енергетичної безпеки.
Від Ісландії підпис під документом поставив прем’єр-міністр країни Б’ярні Бенедіктссон. Повний текст угоди – тут.
В угоді з Норвегією йдеться, що цього року Осло надасть Україні щонайменше $1,8 млрд військової допомоги. Загалом у довгострокову програму з підтримки України Норвегія заклала майже $6,8 млрд на 2023-2027 роки.
Крім цього, разом із союзниками Норвегія допомагатиме Україні розвивати спроможності у сфері сучасних бойових літаків і вже фіксує чітку готовність передати винищувачі F-16.
Крім того, Осло зробить вагомий внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи NASAMS, а також обладнання до них і навчатиме фахівців.
Від Норвегії угоду підписав прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стере. Повний текст угоди – тут.
31 травня Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами. В її межах впродовж 2024–2026 років Швеція надасть Україні військову допомогу на 75 млрд шведських крон (близько 6,5 млрд євро).
- 30 травня стало відомо, що за кілька днів до Саміту миру Зеленський та американський лідер Джо Байден підпишуть двосторонню безпекову угоду між країнами.
- Раніше аналогічні угоди були підписані із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією та Швецією.
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