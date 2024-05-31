Третя за день: слідом за Швецією Україна уклала безпекові угоди з Ісландією і Норвегією

Володимир Зеленський та Б’ярні Бенедіктссон (Фото: Офіс президента)

31 травня Україна підписала безпекові угоди одразу з трьома країнами: Швецією, Ісландією і Норвегією. Документи з лідерами держав підписав президент Володимир Зеленський, на сайті Офісу президента опубліковані тексти.

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В угоді з Ісландією йдеться, що протягом 2024–2028 років країна щороку виділятиме щонайменше $30 млн на допомогу Україні. Підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди, тобто 10 років. Ісландія також готова фінансувати, закуповувати й постачати оборонні матеріали й спорядження, а також співпрацювати з Україною у сфері розвитку оборонної промисловості.

В Офісі президента зазначили, що унікальність угоди полягає в тому, що Ісландія зобов’язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками. Крім того, Ісландія приділятиме особливу увагу підтримці й спорядженню жінок у Збройних Силах України.

Згідно з угодою, Ісландія буде підтримувати українську формулу миру, санкції проти Росії, відшкодування збитків і притягнення агресора до відповідальності. Також у документі йдеться про зміцнення соціальної та цивільної інфраструктури, зокрема у сфері освіти й енергетичної безпеки.

Від Ісландії підпис під документом поставив прем’єр-міністр країни Б’ярні Бенедіктссон. Повний текст угоди – тут.

В угоді з Норвегією йдеться, що цього року Осло надасть Україні щонайменше $1,8 млрд військової допомоги. Загалом у довгострокову програму з підтримки України Норвегія заклала майже $6,8 млрд на 2023-2027 роки.

Крім цього, разом із союзниками Норвегія допомагатиме Україні розвивати спроможності у сфері сучасних бойових літаків і вже фіксує чітку готовність передати винищувачі F-16.

Крім того, Осло зробить вагомий внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи NASAMS, а також обладнання до них і навчатиме фахівців.

Від Норвегії угоду підписав прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стере. Повний текст угоди – тут.

31 травня Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами. В її межах впродовж 2024–2026 років Швеція надасть Україні військову допомогу на 75 млрд шведських крон (близько 6,5 млрд євро).

30 травня стало відомо, що за кілька днів до Саміту миру Зеленський та американський лідер Джо Байден підпишуть двосторонню безпекову угоду між країнами.

Раніше аналогічні угоди були підписані із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією та Швецією.

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