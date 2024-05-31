Третья за день: вслед за Швецией Украина заключила соглашения с Исландией и Норвегией

В целом Украина подписала уже 15 двусторонних соглашений о безопасности

Владимир Зеленский и Бьярни Бенедиктссон (Фото: Офис президента)

31 мая Украина подписала соглашения о безопасности сразу с тремя странами: Швецией, Исландией и Норвегией. Документы с лидерами государств подписал президент Владимир Зеленский, на сайте Офиса президента опубликованы тексты.

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В соглашении с Исландией говорится, что в течение 2024–2028 годов страна будет ежегодно выделять минимум $30 млн на помощь Украине. Поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения, то есть 10 лет. Исландия готова финансировать, закупать и поставлять оборонные материалы и снаряжение, а также сотрудничать с Украиной в сфере развития оборонной промышленности.

В Офисе президента отметили, что уникальность соглашения состоит в том, что Исландия обязуется продолжать транспортировать в Украину военные грузы и оборудование от союзников по НАТО зафрахтованными грузовыми самолетами. Кроме того, Исландия будет уделять особое внимание поддержке и снаряжению женщин в Вооруженных Силах Украины.

Согласно соглашению, Исландия будет поддерживать украинскую формулу мира, санкции против России, возмещение ущерба и привлечение агрессора к ответственности. Также в документе говорится об укреплении социальной и гражданской инфраструктуры, в частности, в сфере образования и энергетической безопасности.

От Исландии подпись под документом поставил премьер-министр страны Бьярни Бенедиктссон. Полный текст – здесь.

В соглашении с Норвегией говорится, что в этом году Осло предоставит Украине минимум $1,8 млрд военной помощи. В общей сложности в долгосрочную программу по поддержке Украины Норвегия заложила почти $6,8 млрд на 2023-2027 годы.

Кроме того, вместе с союзниками Норвегия будет помогать Украине развивать возможности в сфере современных боевых самолетов и уже фиксирует четкую готовность передать истребители F-16.

Кроме того, Осло внесет весомый вклад в развитие морских возможностей в Черном и Азовском морях, продолжит предоставлять системы NASAMS, а также оборудование к ним и будет обучать специалистов.

От Норвегии соглашение подписал премьер-министр страны Йонас Гар Стере. Полный текст соглашения - здесь.

31 мая Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами. В его рамках в течение 2024-2026 годов Швеция предоставит Украине военную помощь на 75 млрд шведских крон (около 6,5 млрд евро).

30 мая стало известно, что за несколько дней до Саммита мира Зеленский и американский лидер Джо Байден подпишут двустороннее соглашение о безопасности между странами.

Ранее аналогичные соглашения были подписаны с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией и Швецией.

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