В Исландию прибыл воздушный командный борт стратегического командования армии США: фото
Американский военный стратегический самолет E-6B Mercury Военно-морских сил США, так называемый "самолет судного дня", приземлился в Исландии. Об этом сообщает командование войск США в Европе в Twitter.
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"Самолет E-6B Mercury Военно-морских сил США, подчиненный первому крылу Стратегического командования США, недавно прибыл в Исландию, выполняя операции в зоне ответственности Европейского командования Вооруженных сил США", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Исландии члены экипажа самолета встретились с послом США и другими дипломатами и военными.
E-6B Mercury предназначен для связи с атомными подлодками класса Ohio стратегического назначения, являющимися носителями межконтинентальных баллистических ракет. На борту каждой субмарины может находиться до 24 ракет Trident II D5, способных нести ядерные боеголовки.
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