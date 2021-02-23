В Испании открыли музей одного предмета. В феврале им стала вилка – фото

В Испании открыли лаконичный музей Museu Particular – каждый месяц в нем будут демонстрировать публике всего один экспонат. В феврале им стала вилка, в марте – возможно, будет полиэтиленовый пакет или плюшевый медведь, сообщается на сайте музея.

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Целью проекта является создать этнографический музей привычных, но неизученных нами предметов. Музейные гиды будут рассказывать посетителям подробные истории о каждом новом экспонате, чтобы "каждый смог задуматься о предметах, которыми мы пользуемся каждый день".

3 декабря 2020 года глава Минкультуры призвал украинцев "не терять времени" и идти в театры и кафе.

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Дарья Мостовая

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