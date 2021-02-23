В Испании открыли музей одного предмета. В феврале им стала вилка – фото
23.02.2021, 10:15
Музей одного предмета (источник - instagram museuparticular)
В Испании открыли лаконичный музей Museu Particular – каждый месяц в нем будут демонстрировать публике всего один экспонат. В феврале им стала вилка, в марте – возможно, будет полиэтиленовый пакет или плюшевый медведь, сообщается на сайте музея.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
Целью проекта является создать этнографический музей привычных, но неизученных нами предметов. Музейные гиды будут рассказывать посетителям подробные истории о каждом новом экспонате, чтобы "каждый смог задуматься о предметах, которыми мы пользуемся каждый день".
- 3 декабря 2020 года глава Минкультуры призвал украинцев "не терять времени" и идти в театры и кафе.
Читайте также: В Украине построят музей в форме кувшина с мини-кинотеатром и гончарными мастерскими
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Інженер VoIP
Киев • Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев • Ліга Пенсія
Продакт менеджерРазместить вакансию
Киев • ЛІГА:ЗАКОН
Последние новости
Комментарии