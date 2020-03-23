В Испании растет смертность от коронавируса, почти 4000 медиков заболели

Больница в Барселоне (Фото: Andreu Dalmau/EPA)

В Испании за сутки от коронавируса умерло 462 человека, это самое большое количество летальных случаев с начала вспышки инфекции, заболели почти 4000 медиков. Об этом сообщает El País.

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По данным министерства здравоохранения Испании, количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране выросло за сутки на 4517 и составило 33 089. Количество умерших от инфекции увеличилось на 462, это самое большое число летальных случаев за день с начала эпидемии. Всего в Испании от коронавируса умерло 2182 человека.

Среди умерших 87% - люди старше 70 лет, 67% - старше 80 лет.

По словам директора координационного центра по чрезвычайным ситуациям Фернандо Симона, постепенно уменьшается количество пациентов в отделениях интенсивной терапии, за сутки оно сократилось с 15% до 13% от общего числа. "Это дает некоторую надежду", - заявил Симон.

В то же время, уже 3910 медицинских работников заразились, это 12% от общего числа случаев. Медики получат приоритет в разворачивающейся программе тестирования.

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"Было сказано, что пик эпидемии может быть достигнут на этой неделе. Достижение пика не означает контроля над проблемой. Это значит, что нужно удвоить усилия, чтобы не сделать шага назад", - заявил Симон.

Вчера Испания стала третьей в мире по количеству умерших от коронавируса.

На 22:30 22 марта в Украине было зафиксировано 73 подтвержденных случая COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел.

было зафиксировано LIGA.net ведет хронику борьбы с патогеном.

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