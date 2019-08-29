Джузеппе Конте (фото - ЕРА)

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, который ушел в отставку из-за политического кризиса в стране, вернется на эту должность: популисты из Движения пяти звезд и левоцентристы из Демократической партии согласились создать коалиционное правительство. Об этом пишет Радио Свобода.

Вчера президент Италии Серджио Маттарелла встретился с лидерами обеих партий, и если бы Движение пяти звезд и демократы не нашли общий язык, парламент был бы распущен, что привело бы к досрочным выборам.

Сегодня, 29 августа, Конте прибудет в резиденцию Маттареллы - ему поручат сформировать Кабмин нового парламентского большинства, который будет у власти до следующих всеобщих выборов в 2023 году.

Как уточняет агентство, прошлое коалиционное правительство было составлено из членов Движения пяти звезд и правой Лиги Севера во главе с любителем страны-оккупанта РФ Владимира Путина Маттео Сальвини. Последний рассчитывал на то, что отставка Конте приведет к новым выборам.