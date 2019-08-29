Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Один из "друзей Путина" в Италии не у дел: Конте будет премьером

Один из "друзей Путина" в Италии не у дел: Конте будет премьером - Фото
Джузеппе Конте (фото - ЕРА)
29.08.2019, 09:17

Джузеппе Конте возглавлял правительство с 1 июля 2018 года до 20 августа 2019-го - и будет там снова

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, который ушел в отставку из-за политического кризиса в стране, вернется на эту должность: популисты из Движения пяти звезд и левоцентристы из Демократической партии согласились создать коалиционное правительство. Об этом пишет Радио Свобода.

Вчера президент Италии Серджио Маттарелла встретился с лидерами обеих партий, и если бы Движение пяти звезд и демократы не нашли общий язык, парламент был бы распущен, что привело бы к досрочным выборам.

Сегодня, 29 августа, Конте прибудет в резиденцию Маттареллы - ему поручат сформировать Кабмин нового парламентского большинства, который будет у власти до следующих всеобщих выборов в 2023 году.

Как уточняет агентство, прошлое коалиционное правительство было составлено из членов Движения пяти звезд и правой Лиги Севера во главе с любителем страны-оккупанта РФ Владимира Путина Маттео Сальвини. Последний рассчитывал на то, что отставка Конте приведет к новым выборам.

Напишите нам
италия Джузеппе Конте
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 