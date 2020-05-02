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В Италии нет резкого скачка количества умерших от коронавируса - La Repubblica

В Италии нет резкого скачка количества умерших от коронавируса - La Repubblica - Фото
Фото: EPA
02.05.2020, 21:46

В число умерших за сегодня добавили 282 случая внебольничных смертей, которые фактически произошли в прошлом месяце

Сегодня в итальянских регионах зарегистрированы 474 смерти от коронавируса. Однако 282 человека из этого числа умерли еще в апреле, но попали в статистику только сегодня, сообщает итальянское издание La Repubblica.

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Сообщение о 474 смертях от COVID-19 в Италии звучит тревожно, так как вчера сообщалось о 269 умерших.

Издание уточняет, что в число умерших за сегодня добавили 282 случая внебольничных смертей, которые фактически произошли в прошлом месяце. Поэтому реальная цифра за последние 24 часа все еще показывает снижение - 192 случая смерти.

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В реанимации сегодня 1539 человек, на 39 меньше, чем вчера. 17 357 человек все еще госпитализированы с симптомами, на 212 меньше, чем вчера. В домашней самоизоляции находятся 81 808 человек (+12 по сравнению со вчерашним днем).

По данным worldometers, сейчас в Италии зарегистрировано 207 428 случаев заболевания. 28 236 человек умерли. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
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