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22.05.2019, 15:19

В Италии перевернулся автобус с российскими туристами: фото

В Италии перевернулся автобус с российскими туристами: фото - Фото
Фото: ЕРА

Двухэтажный автобус перевернулся и упал так, что туристы оказались заблокированными в салоне

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Утром 22 мая в районе города Сиена в Италии сошел в кювет автобус, в котором ехали около 60 туристов, предположительно из России. Один человек погиб, пишет агентство Ansa.

Сейчас в больнице находятся по меньшей мере 31 травмированный и пострадавший турист.

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Авария произошла около 09:30 по местному времени на шоссе между Сиеной и Флоренцией возле Монтериджиони. Тревогу подняли лесорубы, которые работали рядом с местом аварии.

Погибшая - женщина около 40 лет.

Водитель прошел алкотест - он отрицательный.

Фото: twitter.com/emergenzavvf

В начале мая в японском городе Оцу автомобиль врезался в толпу детей в возрасте от двух до трех лет.

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Теги: дтп, авария, автобус, туристы, сиена
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