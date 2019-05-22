В Италии перевернулся автобус с российскими туристами: фото

Фото: ЕРА

Утром 22 мая в районе города Сиена в Италии сошел в кювет автобус, в котором ехали около 60 туристов, предположительно из России. Один человек погиб, пишет агентство Ansa.

Сейчас в больнице находятся по меньшей мере 31 травмированный и пострадавший турист.

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Авария произошла около 09:30 по местному времени на шоссе между Сиеной и Флоренцией возле Монтериджиони. Тревогу подняли лесорубы, которые работали рядом с местом аварии.

Погибшая - женщина около 40 лет.

Водитель прошел алкотест - он отрицательный.

Фото: twitter.com/emergenzavvf

В начале мая в японском городе Оцу автомобиль врезался в толпу детей в возрасте от двух до трех лет.