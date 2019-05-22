В Италии перевернулся автобус с российскими туристами: фото

Утром 22 мая в районе города Сиена в Италии сошел в кювет автобус, в котором ехали около 60 туристов, предположительно из России. Один человек погиб, пишет агентство Ansa.
Сейчас в больнице находятся по меньшей мере 31 травмированный и пострадавший турист.
Авария произошла около 09:30 по местному времени на шоссе между Сиеной и Флоренцией возле Монтериджиони. Тревогу подняли лесорубы, которые работали рядом с местом аварии.
Погибшая - женщина около 40 лет.
Водитель прошел алкотест - он отрицательный.
Фото: twitter.com/emergenzavvf
В начале мая в японском городе Оцу автомобиль врезался в толпу детей в возрасте от двух до трех лет.