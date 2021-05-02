В Израиле день траура. Страна оплакивает 45 человек, погибших близ горы Мерон: видео

Сегодня в Израиле был день общенационального траура в знак памяти о погибших в смертельной давке возле горы Мерон во время празднования иудейского Лаг ба-Омера. Во время сбора на трибунах в проходе возникла давка, в результате которой 45 человек погибли, еще 150 были травмированы. Премьер страны Биньямин Нетаньяху объявил 2 мая днем траура.

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Как пишет BBC, на сегодняшний день все жертвы уже опознаны: среди них оказалось 12 подростков и детей – самым маленьким было девять и 12 лет, а также десять иностранцев.

При этом, вопрос, кто был виноват в сложившейся ситуации, пока остается открытым. Министр внутренней безопасности страны Амир Охана заявил, что "как только мы закончим опознание и захоронение наших мертвых, я буду стоять перед камерами и брать на себя ответственность".

Правда, позже чиновник добавил, что он "несет ответственность, но ответственность не означает вины".

30 апреля на севере Израиля возле горы Мерон во время празднования Лаг ба-Омера произошла давка, в результате которой 45 человек погибли, еще более сотни получили травмы.

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Дарья Мостовая

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