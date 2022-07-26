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В Израиле пригрозили Ирану "сильным ударом" по ядерным объектам

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 15:59
В Израиле пригрозили Ирану
Бенни Ганц (фото - ЕРА)

Израиль не исключает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам в Иране для прекращения или, по крайней мере, сдерживания ядерной программы последнего. Об этом заявил в эфире 13 канала министр обороны страны Бенни Ганц.

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По его словам, Иран – "это проблема не только Израиля", но и всего мира.

"В конце концов, мы можем нанести сильный удар, чтобы сдержать атом", – отметил он.

КСТАТИ. 7 июня 1981 року ВВС Израиля ударили по ядерному реактору "Осирак" французского производства на территории Ирака. Установка получила серьезные повреждения. Эта миссия называлась операция "Опера" или операция "Вавилон".

Глава израильского Минобороны добавил, что Иерусалим "очень недоволен" предложенной новой ядерной сделкой по Ирану, потому что по ней Тегеран получит временную отсрочку по санкциям и поднимет экономику.

При этом он не исключил, что возобновить в новом виде такое соглашение могут "в ближайшее время". Но сам он в это не верит.

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Евгений Пилипенко
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Израиль Иран ракетный удар ядерное оружие угроза плутоний
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