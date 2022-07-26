В Израиле пригрозили Ирану "сильным ударом" по ядерным объектам
Израиль не исключает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам в Иране для прекращения или, по крайней мере, сдерживания ядерной программы последнего. Об этом заявил в эфире 13 канала министр обороны страны Бенни Ганц.
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По его словам, Иран – "это проблема не только Израиля", но и всего мира.
"В конце концов, мы можем нанести сильный удар, чтобы сдержать атом", – отметил он.
Глава израильского Минобороны добавил, что Иерусалим "очень недоволен" предложенной новой ядерной сделкой по Ирану, потому что по ней Тегеран получит временную отсрочку по санкциям и поднимет экономику.
При этом он не исключил, что возобновить в новом виде такое соглашение могут "в ближайшее время". Но сам он в это не верит.
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