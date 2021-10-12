В Калифорнии легкомоторный самолет упал на жилые дома, есть погибшие и раненые: видео
В Калифорнии разбился легкомоторный самолет, он упал на жилые дома в районе Санти, восточном пригороде Сан-Диего. Об этом сообщает телеканал CBS8.
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В результате крушения погибли не менее двух человек, еще двое были ранены. Два жилых дома сильно пострадали от пожара.
Журналистка NBC Дана Гриффин опубликовала в Twitter видео с места происшествия:
#BREAKING small plane crash in #Santee has turned part of this neighborhood unrecognizable. @NBCNews @nbcsandiego pic.twitter.com/4ofj4L5xRi— Dana Griffin (@DanaGriffinNBC) October 11, 2021
Одним из погибших был владелец самолета, кардиолог Сугата Дас, сообщают журналисты со ссылкой на его коллег. Врач жил в Сан-Диего и работал в Юме, часто летая между ними.
Вторым погибшим стал водитель грузовика почтовой компании UPS, оказавшегося рядом с пострадавшими домами и получившего сильные повреждения. Компания подтвердила смерть одного из сотрудников.
CBS8 опубликовал в Twitter видео, на котором местные жители помогают женщине выбраться из горящего дома:
Neighbors help a couple out of their home after plane crashes into Santee neighborhood. https://t.co/JnZsbBChFz— CBS 8 San Diego (@CBS8) October 11, 2021
Video submitted by Amanda Nelson.#sandiego #santee #planecrash #heroes pic.twitter.com/Eqg612wLo8
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