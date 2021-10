В Калифорнии легкомоторный самолет упал на жилые дома, есть погибшие и раненые: видео

В Калифорнии разбился легкомоторный самолет, он упал на жилые дома в районе Санти, восточном пригороде Сан-Диего. Об этом сообщает телеканал CBS8.

В результате крушения погибли не менее двух человек, еще двое были ранены. Два жилых дома сильно пострадали от пожара.

Журналистка NBC Дана Гриффин опубликовала в Twitter видео с места происшествия:

#BREAKING small plane crash in #Santee

Одним из погибших был владелец самолета, кардиолог Сугата Дас, сообщают журналисты со ссылкой на его коллег. Врач жил в Сан-Диего и работал в Юме, часто летая между ними.

Вторым погибшим стал водитель грузовика почтовой компании UPS, оказавшегося рядом с пострадавшими домами и получившего сильные повреждения. Компания подтвердила смерть одного из сотрудников.

CBS8 опубликовал в Twitter видео, на котором местные жители помогают женщине выбраться из горящего дома:

Neighbors help a couple out of their home after plane crashes into Santee neighborhood.



Video submitted by Amanda Nelson.