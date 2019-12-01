В Камеруне обстреляли пассажирский самолет

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Сепаратистские боевики обстреляли пассажирский самолет Cameroon Airlines, когда он заходил на посадку в аэропорту Баменды на северо-западе страны. Об этом сообщает Reuters.

Запланированный рейс из Дуалы благополучно приземлился, никто не пострадал, сообщили агентству в Cameroon Airlines.

"Благодаря храбрости капитана самолет смог приземлиться плавно, несмотря на воздействие на его фюзеляж", - говорится в сообщении.

На западе Камеруна с 2017 года идут бои между армией и повстанцами, которые намерены создать свое государство Амбазония. Более 400 мирных жителей были убиты и полмиллиона были вынуждены покинуть свои дома.

Чо Аяба, один из лидеров сепаратистов, заявил, что коммерческие самолеты якобы используются для перевозки солдат и оружия, и предупредил Cameroon Airlines, что по самолетам будут стрелять, если они не предоставят расписание рейсов заранее.

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