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В Камеруне обстреляли пассажирский самолет

В Камеруне обстреляли пассажирский самолет - Фото
Фото: facebook.com/thierry.ngogang.5
01.12.2019, 20:47

Ранее один из лидеров сепаратистов, заявил, что коммерческие самолеты якобы используются для перевозки солдат и оружия

Сепаратистские боевики обстреляли пассажирский самолет Cameroon Airlines, когда он заходил на посадку в аэропорту Баменды на северо-западе страны. Об этом сообщает Reuters.

Запланированный рейс из Дуалы благополучно приземлился, никто не пострадал, сообщили агентству в Cameroon Airlines.

"Благодаря храбрости капитана самолет смог приземлиться плавно, несмотря на воздействие на его фюзеляж", - говорится в сообщении.

На западе Камеруна с 2017 года идут бои между армией и повстанцами, которые намерены создать свое государство Амбазония. Более 400 мирных жителей были убиты и полмиллиона были вынуждены покинуть свои дома.

Чо Аяба, один из лидеров сепаратистов, заявил, что коммерческие самолеты якобы используются для перевозки солдат и оружия, и предупредил Cameroon Airlines, что по самолетам будут стрелять, если они не предоставят расписание рейсов заранее.

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самолет сепаратизм Камерун Cameroon Airlines
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