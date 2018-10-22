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22.10.2018, 08:55

В Канаде закончилась марихуана после ее легализации

В Канаде закончилась марихуана после ее легализации - Фото
Скриншот видео

Уже на второй день после легализации к магазинам скопились очереди людей, которым не хватило марихуаны

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В Канаде на второй день после легализации рекреационной марихуаны в магазинах почти закончился товар. Об этом сообщает Independent.

Полиция помогла магазинам справится с большими очередями людей, которые не смогли купить марихуану.

По словам одного из руководителей правительственной программы по легализации марихуаны Билла Блэра, страна не смогла сразу удовлетворить спрос. Но он заверил, что на местах налажена хорошая инфраструктура и скоро процесс поставок наладится. 

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С 17 октября Канада стала второй страной мира, где можно свободно покупать и продавать марихуану. Жители Канады возрастом от 18 лет могут купить в авторизированных магазинах один грамм каннабиса за 10 канадских долларов. У одного канадца может быть до 30 граммов марихуаны. 

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Теги: марихуана, канада, легализация
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