В Кандагаре тысячи жителей вышли на протест: говорят, что талибы выселяют их из домов

Несколько тысяч жителей афганского города Кандагар вышли на акцию протеста — они говорят, что Талибан выселяет их семьи из их домов. Об этом сообщает местное издание Asvaka.

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Жители говорят, что им приказали покинуть свои дома в течение трех дней. Людям якобы запретили при этом забирать с собой предметы домашнего обихода.

По словам участников акции, в их домах талибы расселяют своих людей. Жители говорят, что они испытывают финансовые затруднения и не могут позволить себе даже еду.

Протестующие потребовали от властей Кандагара прекратить преследования.

Издание уточняет, что в Кандагаре за последние три-четыре года некоторые люди построили дома на государственной земле в районе Фирка (старая армейская дивизия).

12 сентября правительство Талибана заявило, что обучение в университетах в Афганистане разделят по половому признаку, и будет введен новый исламский дресс-код.

Вчера BBC со ссылкой на свои источники сообщило, что Талибан убивает мирных жителей в афганской долине Панджшер, где происходили боевые действия между талибами и силами сопротивления.

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Вадим Ребрина

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