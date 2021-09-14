UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Кандагаре тысячи жителей вышли на протест: говорят, что талибы выселяют их из домов

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2021, 19:16
В Кандагаре тысячи жителей вышли на протест: говорят, что талибы выселяют их из домов - Фото
Фото: asvakanews.com

Несколько тысяч жителей афганского города Кандагар вышли на акцию протеста — они говорят, что Талибан выселяет их семьи из их домов. Об этом сообщает местное издание Asvaka.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Жители говорят, что им приказали покинуть свои дома в течение трех дней. Людям якобы запретили при этом забирать с собой предметы домашнего обихода.

По словам участников акции, в их домах талибы расселяют своих людей. Жители говорят, что они испытывают финансовые затруднения и не могут позволить себе даже еду.

Протестующие потребовали от властей Кандагара прекратить преследования.

Издание уточняет, что в Кандагаре за последние три-четыре года некоторые люди построили дома на государственной земле в районе Фирка (старая армейская дивизия).

  • 12 сентября правительство Талибана заявило, что обучение в университетах в Афганистане разделят по половому признаку, и будет введен новый исламский дресс-код.
  • Вчера BBC со ссылкой на свои источники сообщило, что Талибан убивает мирных жителей в афганской долине Панджшер, где происходили боевые действия между талибами и силами сопротивления.

Читайте также: В Афганистане женщины решились выйти на акцию за свои права: фото, видео

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Афганистан талибан кандагар
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 