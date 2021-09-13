Талибы убивают мирных жителей в Панджшере – BBC

Талибан убивает мирных жителей в афганской долине Панджшер, где происходили боевые действия между талибами и силами сопротивления. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на имеющиеся у редакции доказательства совершенных талибами убийств.

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По информации BBC, в Панджшере погибли не менее 20 мирных жителей.

Как отмечается, одной из жертв стал хозяин магазина и отец двоих детей по имени Абдул Сами.

Местные источники сообщили, что этот человек не бежал, когда пришли талибы, сказав им: "Я просто бедный владелец магазина и не имею никакого отношения к войне".

Но его арестовали по обвинению в продаже сим-карт бойцам сопротивления. Несколько дней спустя тело Абдула Сами выбросили возле его дома. Свидетели, видевшие его тело, заявили, что на нем были следы пыток.

Когда талибы пришли в Панджшер, они призвали местное население не менять свой образ жизни.

"Им надо выходить, заниматься своими повседневными делами, – говорил представитель Талибана Малави Абдулла Рахамани. – Если они владельцы магазинов, то могут ходить в свои магазины. Если они фермеры, они могут ходить на свои фермы. Мы здесь, чтобы защитить их, их жизни и их семьи".

Но вместо этого, отмечает BBC, на кадрах видны заброшенные когда-то оживленные рыночные площади. Люди пытались бежать, длинные очереди машин выстраивались под скалистыми вершинами долины. Были сообщения о нехватке еды и лекарств.

6 сентября Талибан заявил, что "полностью захватил" последний бастион сопротивления новому режиму в Афганистане – Панджшерское ущелье. Twitter сопротивления сообщил, что заявление Талибана – "фейк".

Наталия Медведева

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