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Талибы убивают мирных жителей в Панджшере – BBC

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2021, 23:30
Талибы убивают мирных жителей в Панджшере – BBC - Фото
Талибы (Фото: EPA)

Талибан убивает мирных жителей в афганской долине Панджшер, где происходили боевые действия между талибами и силами сопротивления. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на имеющиеся у редакции доказательства совершенных талибами убийств.

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По информации BBC, в Панджшере погибли не менее 20 мирных жителей.

Как отмечается, одной из жертв стал хозяин магазина и отец двоих детей по имени Абдул Сами.

Местные источники сообщили, что этот человек не бежал, когда пришли талибы, сказав им: "Я просто бедный владелец магазина и не имею никакого отношения к войне".

Но его арестовали по обвинению в продаже сим-карт бойцам сопротивления. Несколько дней спустя тело Абдула Сами выбросили возле его дома. Свидетели, видевшие его тело, заявили, что на нем были следы пыток.

Когда талибы пришли в Панджшер, они призвали местное население не менять свой образ жизни.

"Им надо выходить, заниматься своими повседневными делами, – говорил представитель Талибана Малави Абдулла Рахамани. – Если они владельцы магазинов, то могут ходить в свои магазины. Если они фермеры, они могут ходить на свои фермы. Мы здесь, чтобы защитить их, их жизни и их семьи".

Но вместо этого, отмечает BBC, на кадрах видны заброшенные когда-то оживленные рыночные площади. Люди пытались бежать, длинные очереди машин выстраивались под скалистыми вершинами долины. Были сообщения о нехватке еды и лекарств.

СПРАВКА. 15 августа 2021-го талибы без боя взяли столицу Афганистана и провозгласили конец войны. Вашингтон признал: "значительная" часть их военной техники попала к талибам. Президент сбежал за рубеж, часть войск также, часть осталась на севере и воюет. Тысячи афганцев пытаются скрыться от мести талибов. Почему Афганистан так быстро пал и как это изменит политику США. Еще одна аналитика: "США умыли руки".
  • 6 сентября Талибан заявил, что "полностью захватил" последний бастион сопротивления новому режиму в Афганистане – Панджшерское ущелье. Twitter сопротивления сообщил, что заявление Талибана – "фейк".
Наталия Медведева
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Афганистан талибан Панджшер
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