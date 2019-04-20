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20.04.2019, 12:34

В Казахстане перевернулся автобус: погибли 11 человек

В Казахстане перевернулся автобус: погибли 11 человек - Фото
Фото: pixabay.com

Травмы получили 29 пассажиров

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В Казахстане автобус попал в дорожно-транспортное происшествие, жертвами аварии стали 11 человек. Об этом сообщает  местное издание Zakon.kz.

20 апреля около 05:00 в Кордайском районе Жамбылской области, на 181 километре автодороги Алматы-Ташкент произошло столкновение Toyota Camry с двигавшемся в том же направлении грузовым автомобилем.

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Следовавший по трассе водитель пассажирского автобуса попытался избежать столкновения, но транспорт опрокинулся.

В результате аварии на месте погибли восемь человек, 32 человека были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще три человека.

В аварийно-спасательных работах задействованы порядка 50 человек и 15 единиц техники оперативно-спасательных служб, медицины катастроф и полиции области, а также вертолетная техника Казавиаспас КЧС МВД.

18 апреля на португальском острове Мадейра в результате аварии туристического автобуса погибли 29 человек.

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Теги: дтп, погибшие, казахстан
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