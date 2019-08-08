Штурм дома Атамбаева. Глава облмилиции в Киргизстане впал в кому

Самат Курманкулов (фото - akipress.org)

В Киргизстане глава ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов, который пострадал при попытке задержать экс-президента Алмазбека Атамбаева, находится в реанимации. Об этом сообщает АКИpress.

"Состояние начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова остается крайне тяжелым. Он находится в реанимации, в состоянии комы, на аппарате искусственной вентиляции", - отметили в пресс-службе Минздрава страны.



Вечером 7 августа в селе Курманкулов получил черепно-мозговую травму, сотрясения головного мозга, ушиб головного мозга.

