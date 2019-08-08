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Штурм дома Атамбаева. Глава облмилиции в Киргизстане впал в кому

Штурм дома Атамбаева. Глава облмилиции в Киргизстане впал в кому - Фото
Самат Курманкулов (фото - akipress.org)
08.08.2019, 08:59

Самат Курманкулов находится в реанимации

В Киргизстане глава ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов, который пострадал при попытке задержать экс-президента Алмазбека Атамбаева, находится в реанимации. Об этом сообщает АКИpress.

"Состояние начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова остается крайне тяжелым. Он находится в реанимации, в состоянии комы, на аппарате искусственной вентиляции", - отметили в пресс-службе Минздрава страны.

Вечером 7 августа в селе Курманкулов получил черепно-мозговую травму, сотрясения головного мозга, ушиб головного мозга.

  • 7 августа спецназ попытался задержать экс-президента в его доме в селе Кой-Таш на юге Бишкека. Из-за возникших при этом столкновений со сторонниками бывшего руководителя страны пострадали десятки человек, один 22-летний силовик умер от огнестрельной раны.
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Киргистан Алмазбек Атамбаев Самат Курманкулов
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