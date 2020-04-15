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В Китае осудили решение Трампа приостановить финансирование ВОЗ - Вloomberg

В Китае осудили решение Трампа приостановить финансирование ВОЗ - Вloomberg - Фото
Чжао Лицзянь (фото - facebook.com/lijian.zhao)
15.04.2020, 13:21

Представитель китайского МИД раскритиковал решение американского президента и пообещал ВОЗ поддержку Китая

В Китае раскритиковали решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения и пообещали ей свою поддержку. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзяня.

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Лицзянь назвал принятое Трампом решение "необдуманным" и таким, которое может "ослабить позиции ВОЗ и подорвать международное сотрудничество". Чиновник отметил, что Всемирная организация здравоохранения "всегда своевременно" предоставляла информацию о коронавирусе, поэтому позиция США в этом вопросе "несправедлива".

США - крупнейший источник финансирования ВОЗ. В 2019 году их взнос составил $400 млн (15% бюджета организации).

По словам представителя китайского МИД, их страна собирается и дальше поддерживать ВОЗ, потому что организация "играет ключевую роль в вопросах международного здравоохранения и борьбы с эпидемией коронавируса".

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Дарья Мостовая
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