В Китае осудили решение Трампа приостановить финансирование ВОЗ - Вloomberg

Чжао Лицзянь (фото - facebook.com/lijian.zhao)

В Китае раскритиковали решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения и пообещали ей свою поддержку. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзяня.

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Лицзянь назвал принятое Трампом решение "необдуманным" и таким, которое может "ослабить позиции ВОЗ и подорвать международное сотрудничество". Чиновник отметил, что Всемирная организация здравоохранения "всегда своевременно" предоставляла информацию о коронавирусе, поэтому позиция США в этом вопросе "несправедлива".

США - крупнейший источник финансирования ВОЗ. В 2019 году их взнос составил $400 млн (15% бюджета организации).

По словам представителя китайского МИД, их страна собирается и дальше поддерживать ВОЗ, потому что организация "играет ключевую роль в вопросах международного здравоохранения и борьбы с эпидемией коронавируса".

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9 апреля 2020 года глава ВОЗ призвал Трампа не политизировать коронавирус, "чтобы не получить больше трупов".

15 апреля Трамп поручил своей администрации приостановить финансирование ВОЗ.

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