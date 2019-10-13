В Китае произошел взрыв в кафе: есть жертвы

Фото: xa-police.gov.cn

На востоке Китая в провинции Цзянсу произошел взрыв газа в кафе. Об этом сообщает издание Global Times.

По предварительной информации, жертвами взрыва стали шесть человек, девять человек получили ранения. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало.

Поисково-спасательная операция на месте происшествия почти завершена.

#Breaking: Gas explosion in a restaurant in Wuxi, East China's Jiangsu Province Sunday morning injures 8 (Video: Sina Weibo) pic.twitter.com/GKMjPf2SSH — Global Times (@globaltimesnews) October 13, 2019