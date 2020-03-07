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В Китае рухнул отель, где размещался карантин: десятки людей под завалам

В Китае рухнул отель, где размещался карантин: десятки людей под завалам - Фото
Фото: EPA
07.03.2020, 19:31

Пятиэтажный отель, где размещались люди, контактировавшие с больными COVID-19, рухнул в городе Цюаньчжоу

Около 70 человек оказались в ловушке под завалами после того, как в китайском городе Цюаньчжоу рухнул отель, использовавшийся для карантина людей с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает ВВС.

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По словам чиновников, из-под обломков пятиэтажного отеля Xinjia вытащили около 35 человек. Размещенные в интернете видео показывают, как аварийные работники исследуют обломки здания.

Непонятно, что вызвало обвал, и есть ли жертвы.

Китайские государственные СМИ сообщают, что отель использовался как карантинный центр для наблюдения за людьми, которые имели тесный контакт с пациентами с коронавирусом.

Сообщается, что отель был открыт в 2018 году и насчитывал 80 номеров.

По состоянию на пятницу в провинции Фуцзянь было зафиксировано 296 случаев коронавируса. Под наблюдением находились 10 819 человек, которые имели тесный контакт с зараженными. 

По состоянию на 7 марта, в мире зарегистрировано 102 188 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них 3491 – летальные, выздоровели 57 389 человек. 

Ребрина Вадим
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