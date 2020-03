В Китае рухнул отель, где размещался карантин: десятки людей под завалам

Около 70 человек оказались в ловушке под завалами после того, как в китайском городе Цюаньчжоу рухнул отель, использовавшийся для карантина людей с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает ВВС.

По словам чиновников, из-под обломков пятиэтажного отеля Xinjia вытащили около 35 человек. Размещенные в интернете видео показывают, как аварийные работники исследуют обломки здания.

#Update: The Ministry of Emergency Management has sent a team to the site of Xinjia hotel, which collapsed in E China's Quanzhou on Sat evening, to assist local rescue work. The hotel is a medical observation site for close contacts with #COVID19 patients. https://t.co/44iEe8I1SV pic.twitter.com/L2ADWCrXr9