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08.04.2019, 10:30

В Китае сказали, нужен ли им раскол Евросоюза

В Китае сказали, нужен ли им раскол Евросоюза - Фото
Фото: EPA

Премьер государственного совета КНР Ли Кэцян отметил, что Пекин готов к сотрудничеству с ЕС в самых различных областях

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Накануне саммита Евросоюз - Китай премьер государственного совета КНР Ли Кэцян отверг обвинения в том, что Пекин хочет расколоть ЕС. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы активно поддерживаем европейский интеграционный процесс в надежде на единую и процветающую Европу", - отметил глава китайского правительства в статье для немецкой газеты Handelsblatt, опубликованной в понедельник, 8 апреля.

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По его словам, активное сотрудничество Пекина с восточноевропейскими странами способствует поднятию их экономического уровня и служит укреплению единства Евросоюза.

Он считает, что совместные интересы Европы и Китая намного перевешивают существующие разногласия.

"Китай неоднократно обвиняли в том, что его кооперация со странами Восточной Европы, входящими в Евросоюз, направлена на разделение ЕС. Состоявшаяся в 2018 году встреча Ли Кэцяна с главами правительств 16 стран Центральной и Восточной Европы, на которой обсуждалось сотрудничество в ключевых областях экономики, вызвала озабоченность Брюсселя. Ряд политиков из Евросоюза считают, что китайская политика "разделяй и властвуй" может быть опасна для единства ЕС", - отмечает издание.

Встреча на высшем уровне глав государств и правительств стран Евросоюза и Китая состоится в Брюсселе 9 апреля.

Ли Кэцян заверил, что Пекин готов к сотрудничеству с ЕС в самых различных областях экономики, в деле защиты климата, борьбы с терроризмом, в решении других глобальных проблем.

Незадолго до саммита в Берлине, Париже и Риме заявили о намерении укреплять отношения с Китаем.

Комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер считает, что Пекин в последнее время сильно выиграл из-за Brexit.

"Европа в последние два года парализована из-за предстоящего выхода Великобритании из Евросоюза", - заявил еврокомиссар в интервью газете Welt.

По его словам, Brexit стоит Евросоюзу времени, усилий и денег. В результате тормозится развитие Евросоюза в различных областях.

2 апреля 2019 года сообщалось, что государственное экспортно-кредитное агентство КНР Sinosure и НАК Нафтогаз Украины заключили меморандум о предоставлении группе Нафтогаз страховой квоты на $1 млрд, что позволит привлечь долговое финансирование и прямые инвестиции из КНР в пределах этой суммы.

 

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Теги: Китай, евросоюз, brexit, Ли Кэцян
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