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В Китае вновь участились случаи внутреннего заболевания коронавирусом

В Китае вновь участились случаи внутреннего заболевания коронавирусом - Фото
Фото: Alex Plavevski/EPA
16.04.2020, 13:50

За последние три недели в стране наблюдается увеличение роста случаев местного заражения СOVID-19, пишет Госкомздрав КНР

В Китае впервые за более чем три недели наблюдается рост внутренних заболеваний коронавирусом: эти случаи не связаны с поездками за рубеж/из-за рубежа, а носят местный характер. Об этом сообщает Reuters.

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Государственная комиссия здравоохранения Китая отметила, что за последние сутки число заболевших коронавирусом в КНР "значительно выросло": новые случаи зарегистрированы в провинциях Хэйлунцзян и Гуандун. При этом у некоторых из зараженных ранее отсутствовали симптомы болезни, пишет источник.

В общей сложности за сутки в Китае выявлено 46 новых подтвержденных случаев заболевания.

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Дарья Мостовая
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Китай заражение коронавирус COVID-19
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