В Китае вновь участились случаи внутреннего заболевания коронавирусом

Фото: Alex Plavevski/EPA

В Китае впервые за более чем три недели наблюдается рост внутренних заболеваний коронавирусом: эти случаи не связаны с поездками за рубеж/из-за рубежа, а носят местный характер. Об этом сообщает Reuters.

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Государственная комиссия здравоохранения Китая отметила, что за последние сутки число заболевших коронавирусом в КНР "значительно выросло": новые случаи зарегистрированы в провинциях Хэйлунцзян и Гуандун. При этом у некоторых из зараженных ранее отсутствовали симптомы болезни, пишет источник.

В общей сложности за сутки в Китае выявлено 46 новых подтвержденных случаев заболевания.

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7 апреля 2020 года в Китае впервые никто не умер от коронавируса за последние сутки.

13 апреля в Китае был зафиксирован наибольший прирост заболевших коронавирусом за шесть недель.

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