В Китае впервые за сутки никто не умер от коронавируса

6 апреля в Китае никто не умер от нового коронавируса. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
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За сутки подтвердилось 32 новых случая заболевания COVID-19, однако в Китае заявляют, что все зараженные прибыли из-за границы.
С начала распространения коронавируса в Китае заразились 81 740 человек, 77 167 - выздоровели, 3331 - умер. Первая смерть от коронавируса в стране произошла 11 января.
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