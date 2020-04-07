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В Китае впервые за сутки никто не умер от коронавируса

В Китае впервые за сутки никто не умер от коронавируса - Фото
Фото: Liu Xingzhe/ЕРА
07.04.2020, 09:40

В Китае за сутки никто не умер от коронавируса

6 апреля в Китае никто не умер от нового коронавируса. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

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За сутки подтвердилось 32 новых случая заболевания COVID-19, однако в Китае заявляют, что все зараженные прибыли из-за границы.

С начала распространения коронавируса в Китае заразились 81 740 человек, 77 167 - выздоровели, 3331 - умер. Первая смерть от коронавируса в стране произошла 11 января.

  • Как сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фото.
  • Со вчерашнего дня в стране начали действовать усиленные меры карантина, введенные Кабмином. В частности, в парке можно находиться по одному с целью выгула животного. 
  • Минздрав ожидает начало пика заражения 14-15 апреля в случае несоблюдения украинцами карантина.

Смотрите также: Запрет машин в столице, прогулок и самоизоляция. Поможет ли это от коронавируса?

Владислав Сердюк
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