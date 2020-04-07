В Китае впервые за сутки никто не умер от коронавируса

Фото: Liu Xingzhe/ЕРА

6 апреля в Китае никто не умер от нового коронавируса. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

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За сутки подтвердилось 32 новых случая заболевания COVID-19, однако в Китае заявляют, что все зараженные прибыли из-за границы.

С начала распространения коронавируса в Китае заразились 81 740 человек, 77 167 - выздоровели, 3331 - умер. Первая смерть от коронавируса в стране произошла 11 января.

Как сейчас живет выходящий из карантина Ухань – первый очаг коронавируса: фото.

Со вчерашнего дня в стране начали действовать усиленные меры карантина , введенные Кабмином . В частности, в парке можно находиться по одному с целью выгула животного.

усиленные меры карантина Минздрав ожидает начало пика заражения 14-15 апреля в случае несоблюдения украинцами карантина.

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