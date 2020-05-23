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В Китае впервые нет ни одного нового больного коронавирусом за сутки

В Китае впервые нет ни одного нового больного коронавирусом за сутки - Фото
Фото: Alex Plavevski/ЕРА
23.05.2020, 14:00

За прошедшие сутки в Китае обнаружили двух человек с подозрением на COVID-19

В Китае впервые с начала эпидемии коронавируса за сутки не выявили ни одного нового случая заражения COVID-19. Об этом сообщает Нацкомиссия здравоохранения Китая.

Также не было зафиксировано ни одного умершего из-за болезни, но обнаружили двух человек с подозрением на коронавирус.

За сутки трех пациентов выписали из больницы, а из-под медицинского наблюдения освободили 252 человека.

Всего в Китае 82 971 заболевших коронавирусом, выздоровели - 78 258, а умерли - 4634.

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Владислав Сердюк
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Китай коронавирус COVID-19
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