В Китае впервые нет ни одного нового больного коронавирусом за сутки

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В Китае впервые с начала эпидемии коронавируса за сутки не выявили ни одного нового случая заражения COVID-19. Об этом сообщает Нацкомиссия здравоохранения Китая.

Также не было зафиксировано ни одного умершего из-за болезни, но обнаружили двух человек с подозрением на коронавирус.

За сутки трех пациентов выписали из больницы, а из-под медицинского наблюдения освободили 252 человека.

Всего в Китае 82 971 заболевших коронавирусом, выздоровели - 78 258, а умерли - 4634.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

вакцины против трех известных типов коронавируса может занять от одного до полутора лет и Разработкаможет занять от одного до полутора лет и потребует дополнительно $2 млрд , считают во Всемирном банке.

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