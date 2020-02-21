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В Китае выздоровевший от коронавируса снова госпитализирован

В Китае выздоровевший от коронавируса снова госпитализирован - Фото
Фото: Made Nagi/EPA
21.02.2020, 11:38

Медики в городе Ченду заявили, что о случаях регоспитализации выздоровевших от коронавируса сообщают в нескольких регионах

В китайском городе Ченду пациент, выписанный после выздоровления, был снова госпитализирован с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медицинский центр города.

В заявлении медиков говорится, что подобные случаи зафиксированы и в других регионах.

Китайская национальная комиссия по здравоохранению рекомендовала пациентам наблюдать за своим здоровьем в течение 14 дней, носить маски и как можно реже выходить из дома после того, как они выписываются из больниц из-за опасности столкнуться с другими патогенами.

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Китай коронавирус COVID-19 Ченду
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