В Китае выздоровевший от коронавируса снова госпитализирован

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В китайском городе Ченду пациент, выписанный после выздоровления, был снова госпитализирован с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медицинский центр города.

В заявлении медиков говорится, что подобные случаи зафиксированы и в других регионах.

Китайская национальная комиссия по здравоохранению рекомендовала пациентам наблюдать за своим здоровьем в течение 14 дней, носить маски и как можно реже выходить из дома после того, как они выписываются из больниц из-за опасности столкнуться с другими патогенами.

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