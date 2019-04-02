В Китае задержали воспитателя, подозревают в отравлении 23 детей

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В центральном Китае полиция задержала воспитателя детского сада, которого подозревают в том, что он отравил 23 детей. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что детей срочно госпитализировали после того, как они съели на завтрак кашу в детском саду в городе Цзяоцзо в провинции Хэнань. Предварительное расследование показало, что в пище содержался высокий уровень нитрита натрия.

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Китайские СМИ сообщают со ссылкой на источники в полиции, воспитатель хотел отомстить коллеге. Имя подозреваемого не называют.

Сообщается, что после завтрака 27 марта у детей началась рвота, они начали терять сознание. Полиция сообщила об инциденте только 1 апреля.

Состояние одного ребенка расценивается как серьезное, семеро до сих пор в больнице, 15 детей выписали.

По сообщениям местной прессы, детский сад, где произошел инцидент, временно закрыли, детей перевели в другие заведения.

Нитрит натрия часто используют как пищевую добавку в мясных продуктах, таких как колбаса и сосиски, но в высоких количествах он может быть токсичным.

7 марта сообщалось, что житель Германии, возомнив себя ученым, подсыпал яд в еду коллег.