В китайском городе выявили 20 случаев COVID-19. Теперь протестируют все 14 млн жителей
В крупном китайском портовом городе Тяньцзинь проводят массовое тестирование 14 млн жителей на коронавирус. Все из-за 20 человек, у которых выявили положительные результаты теста на COVID-19, сообщает The Guardian.
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Власти планируют протестировать всех жителей за два дня.
Первые два случая выявили у 10-летней девочки и 29-летней женщины. У обеих был омикрон.
При последующем тестировании контактных лиц еще 18 человек дали положительные результаты. У 767 – отрицательный.
Жителям рекомендовали сидеть дома или быть рядом с ним, чтобы быть доступными для проверки. В против случае они не получили бы отрицательный результат теста и зеленый ковид-сертификат, который нужно предъявлять почти везде в Китае.
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