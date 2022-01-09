В китайском городе выявили 20 случаев COVID-19. Теперь протестируют все 14 млн жителей

В крупном китайском портовом городе Тяньцзинь проводят массовое тестирование 14 млн жителей на коронавирус. Все из-за 20 человек, у которых выявили положительные результаты теста на COVID-19, сообщает The Guardian.

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Власти планируют протестировать всех жителей за два дня.

Первые два случая выявили у 10-летней девочки и 29-летней женщины. У обеих был омикрон.

При последующем тестировании контактных лиц еще 18 человек дали положительные результаты. У 767 – отрицательный.

Жителям рекомендовали сидеть дома или быть рядом с ним, чтобы быть доступными для проверки. В против случае они не получили бы отрицательный результат теста и зеленый ковид-сертификат, который нужно предъявлять почти везде в Китае.

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Владислав Сердюк

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