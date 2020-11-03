В КНДР строят подлодку, которая сможет нести баллистические ракеты – Reuters

В прошлом году в Северной Корее заявили, что успешно испытали ракеты, базирующиеся на подлодках

Северная Корея строит две новые подводные лодки, одна из которых может нести баллистические ракеты. Об этом заявил парламентарий из Южной Кореи после закрытой встречи с представителями южнокорейской разведки, сообщает Reuters.

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"Одна из субмарин, которые строят в Северной Корее, может нести баллистические ракеты, запускаемые с подлодок", – рассказал агентству оппозиционный парламентарий Ха Тэ-кын, член комитета по разведке.

В июле 2019 года госСМИ КНДР показали сюжет, в котором верховный лидер страны Ким Чен Ын инспектирует новую субмарину. Хотя характеристики ее вооружения не раскрывались, аналитики по ее размеру предположили, что она способна нести ракеты.

Позже в КНДР заявили, что успешно протестировали баллистические ракеты для субмарин, а в прошлом месяце дизайн таких ракет был продемонстрирован на военном параде в Пьхеньяне.

В октябре в Пхеньяне готовились провести военный парад, несмотря на опасения из-за пандемии коронавируса.

Денис Юдин

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