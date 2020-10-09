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Северная Корея готовится к параду, несмотря на пандемию коронавируса – Reuters

09.10.2020, 11:52
Северная Корея готовится к параду, несмотря на пандемию коронавируса – Reuters - Фото
Северная Корея Фото: Getty Images

На массовом мероприятии может выступить с речью лидер тоталитарной страны Ким Чен Ын

Несмотря на пандемию COVID-19, Северная Корея завтра проведет большой военный парад, посвященный 75-летней годовщине основания правящей Трудовой партии КНДР. Об этом сообщает Reuters

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Как отмечает агентство DW, на параде могут быть представлены новые баллистические ракеты с твердотопливными двигателями, а также ранее представленные 22-метровые межконтинентальные ракеты "Хвасон-15".  Они имеет потенциальный радиус действия от 8500 до 13 000 километров, что позволяет ракетам достигать материковой территории США. 

Также, по информации Reuters, государственная телекомпания КНДР будет транслировать парад в прямом эфире впервые с 2017 года, что может свидетельствовать о намерениях высшего руководителя страны Ким Чен Ын выступить там с речью.

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Станислав Стороженко
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