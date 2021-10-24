В Колумбии арестовали самого влиятельного наркобарона: видео

В Колумбии задержали самого разыскиваемого наркоторговца и главу крупнейшей преступной группировки страны Дайро Антонио Осугу, известного как Отониэль. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За информацию о его местонахождении правительство Колумбии обещало $800 000, а правительство США назначило вознаграждение $5 млн за его голову.

Отониэль был схвачен вчера, 23 октября, после совместной операции армии, авиации и полиции Колумбии. В ней участвовали 500 человек и 22 вертолета, один полицейский погиб.

Президент страны Иван Дуке приветствовал поимку Отониэля в телеобращении.

"Это самый большой удар по незаконному обороту наркотиков в нашей стране в этом веке", – заявил Дуке и подчеркнул, что задержание Отониэля можно сравнить только с задержанием Пабло Эскобара в 1990-х.

Дуке опубликовал видео доставки арестованного Отониэля в столицу Колумбии, Боготу:

En medio de fuertes medidas de seguridad, trasladamos a Bogotá a alias ‘Otoniel’, el narcotraficante asesino de policías, soldados, líderes sociales y reclutador de menores. Con su captura se marca el final del Clan del Golfo. #ElQueLaHaceLaPaga pic.twitter.com/hhda3b5Zgz — Iván Duque (@IvanDuque) October 24, 2021

Отониель был схвачен в сельском убежище в провинции Антиокия недалеко от границы с Панамой. Он использовал сеть подобных убежищ, чтобы прятаться от властей, а вместо мобильного телефона полагался на курьеров.

Перемещение Отониеля отслеживали более 50 экспертов по данным спутниковых снимков. К поискам привлекли агентства США и Великобритании.

Клан, который возглавлял Отониель, полиция Колумбии называет самой мощной преступной организацией в стране. В нем состоят около 1800 вооруженных членов, банда занимается торговлей наркотиками и людьми, контрабандой, незаконной добычей золота и вымогательством.

Отониелю предъявлены обвинения в контрабанде кокаина в США, убийстве полицейских и вербовке детей. В 2009 году ему было предъявлено обвинение в США, что может привести к его экстрадиции.

В феврале 2020 умер киллер Эскобара, который хвастался убийством 300 человек.

В сентябре 2020 году в доме Эскобара нашли тайник с $18 млн.

В июне 2021 вертолет, где находились президент, министр обороны и глава МВД Колумбии, был обстрелян на границе с Венесуэлой. Обстрел связали с борьбой против наркоторговли.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.