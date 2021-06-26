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В Колумбии обстреляли вертолет с президентом и министрами: фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2021, 19:17
В Колумбии обстреляли вертолет с президентом и министрами: фото, видео - Фото
Иван Дуке (фото - EPA)

На границе с Венесуэлой обстреляли вертолет, в котором находились президент Колумбии Иван Дуке, министр обороны этой страны Диего Молано, министр внутренних дел Даниэль Паласиос и губернатор департамента Северный Сантандер Сильвано Серрано. Об этом сообщает BBC.

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О каких-либо ранениях не говорится.

"Правда в том, что это подлое нападение – в президентском вертолете видны пулевые отверстия. Мы еще раз повторяем, что как правительство мы не собираемся терять ни дня в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и терроризмом", – заявил Дуке.

Кататумбо, район, в который летал президент в эту пятницу, – один из самых опасных в стране из-за присутствия различных вооруженных групп, которые живут за счет незаконного оборота наркотиков и борются между собой и против государства за контроль над территорией.

На прошлой неделе военная база в Кукуте подверглась нападению с заминированным автомобилем. Пострадали 36 человек. Хотя правительство указало на партизан, ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение.

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Вадим Ребрина
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наркотики Иван Дуке Колумбия
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